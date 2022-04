Les tendances parfums de 2022, pour un plaisir olfactif plus énergisant

Notes sucrées et fleuries voire énergisantes, innovation et écologie, marque belge éthique : le printemps annonce une explosion de parfums enivrants. Découvrez les tendances hommes et femmes de 2022 avec Valérie Kinzounza, rédactrice en chef du magazine Flair.

Le retour du printemps et des beaux jours est l’occasion rêvée pour changer de parfum.

Ses effluves se conjuguent toujours à la mode : on s’habille avec des tenues plus légères et par conséquent, on se parfume plus légèrement. À la belle saison, on délaisse donc son parfum d’hiver aux essences très concentrées, qui occasionnent par ailleurs le mal de tête en période de forte chaleur.