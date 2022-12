Les tendances mode pour les fêtes de fin d’année sur Vinted

Vinted a décrypté les 5 tendances qu’on va voir à la fin du mois de décembre.

Les fêtes arrivent, si vous n’avez pas encore vos tenues pour Noël et Nouvel An, Vinted (cette application de vente de seconde main qu’on ne présente plus) nous explique ce qui devrait être tendance pour cette fin décembre. Si vous allez commander en ligne dans les jours qui viennent, vous devriez avoir vos belles tenues pour les 24, 25 et 31 décembre.

Voici donc les 5 mots-clés à garder en tête pour les fêtes de fin d’année :