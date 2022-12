Les tendances mode et beauté pour l’année 2023

Qui dit nouvelle année, dit nouvelles inspirations pour notre garde-robe. Découvrez les futures tendances 2023 avec Valérie Kinzounza, rédactrice en chef du magazine Flair dans Le 6/8.

Les cosmétiques écoresponsables

Les bouteilles de parfums, mais aussi les flacons des soins beauté et même les rouges à lèvres se transforment en étuis rechargeables pour limiter les emballages. Même démarche aussi du côté des produits d’hygiène avec de plus en plus de savons, gels douches et shampoings solides, zéro déchet et biodégradables.

Les paillettes

Qu’on se le dise, 2023 sera l’année de la paillette ! On en verra absolument partout : sur les paupières, au coin de l’œil pour illuminer le regard, sur les sourcils, sous forme de liner… Bref, vous allez briller de mille feux.