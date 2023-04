Les tendances d’aménagements extérieurs pour toutes les saisons

La plus grande tendance du moment, ce sont les pergolas. Quelle que soit la météo, elles permettent de séjourner confortablement à l’extérieur, à l’ombre, sur la terrasse ou au jardin. L’idée est de profiter de l’extérieur pendant une grande partie de l’année. De nombreux modèles sont disponibles. Attenante ou construite en plein jardin. En bois, en aluminium, en PVC ou encore en fer forgé. Les pergolas bioclimatiques sont pourvues de lames au niveau du toit. On ouvre les lames quand on veut profiter de l’ensoleillement. Quand il fait mauvais, on ferme et on a un toit totalement étanche. De l’éclairage et des chauffages en appliques peuvent aussi être intégrés dans les lamelles. Des screens rétractables intégrés dans les montants en aluminium servent de coupe-vent et créent de l’intimité. Une fois baissés, lorsque l’on est à l’intérieur, on voit à l’extérieur mais l’inverse n’est pas vrai. La pergola est vraiment une pièce à part entière de l’habitation.