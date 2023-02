Les tendances à la Fashion Week de Milan : élégance et sensualité.

Les effets du changement climatique se sont fait aussi sentir sur les podiums milanais avec des looks particulièrement légers et dénudés et une grande présence de la lingerie en plein hiver.

La griffe Dolce & Gabbana revendique la paternité de cette tendance : en atteste le corset arboré par l’une des mannequins flanqué de l’étiquette rapportant la date de sa création, 1991. La maison dévoile une collection principalement en noir et presque entièrement composée de corsets, soutiens-gorge et autres sous-vêtements.