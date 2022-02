"Les Temps Mêlés" à Verviers : une salle de concerts et des studios ouverts sur le monde culturel

Ils sont Verviétois d’origine et Spadois d’adoption ; ils ont la musique et la culture dans les tripes ; ils sont entrepreneurs. La famille Saive fait aujourd’hui partie des acteurs principaux de la vie culturelle à Verviers. L’ouverture mi-octobre des "Temps Mêlés" vient enrichir l’offre dans une ville qui historiquement a toujours été axée sur la culture et la musique en particulier. Les remarquables caves de l’ancien manège étaient à nouveau vides après la faillite du club de Jazz "le Métronome"; de quoi intéresser les Saive qui se sont rendus sur place :"ce fut un véritable coup de foudre, raconte Jeremy Saive, on est tombé sous le charme de l’endroit ; nous sentions que l’on pouvait en faire quelque chose de très bon en matière culturelle. " Le sous-sol a été acheté au curateur et des travaux et d’aménagement ont très vite démarré pour proposer une salle d’une capacité oscillant entre 85 et 150 personnes selon la configuration, avec une scène de 20 m² avec tout l’équipement son et lumière, des loges, un nouveau bar et une future cuisine. L’outil est de qualité et méritait un projet culturel bien balancé dans un quartier qui revit peu à peu avec l’ouverture de plusieurs établissements Horeca et surtout, d’ici quatre ans, la réouverture du Grand-Théâtre entièrement rénové.