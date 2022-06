Les temps chantent : "Black Summer" des Red Hot Chili Peppers

En avril 2022, les Red Hot Chili Peppers ont sorti Unlimited Love, un album très attendu car John Frusciante, le guitariste légendaire du groupe, a réintégré la formation après l’avoir quittée en 1999. C’est à lui qu’on doit ce son si reconnaissable et si caractéristique du groupe. En outre, c’est à nouveau le producteur Rick Rubin, à l’origine de nombreux succès et tubes, qui est aux commandes de l’album sur lequel figue le titre Black Summer.

"Black summer", inspirée par les méga-feux de la saison 2019-2020 en Australie

Le bassiste Flea est à l’origine de la musique et nous devons les paroles au chanteur Anthony Kiedis. Il s’est emparé du drame qui a dévasté l’Australie en 2019-2020. Le dérèglement climatique et divers phénomènes atmosphériques concomitants ont contribué à créer une saison des feux de brousse particulièrement violente et meurtrière. 186 mille km carrés de terre ont brûlé, 5900 bâtiments ont été détruits dont 2779 maisons. 34 personnes ont péri dans les flammes, 445 ont perdu la vie suite aux inhalations toxiques, 4000 personnes ont été hospitalisées, plus de 3 milliards d’animaux ont été tués ou déplacés bouleversant ainsi l’écosystème et la biodiversité et certaines espèces sont en voie de disparition.