Les tempêtes en Californie font 14 morts

A Paso Robles, petite ville à mi-chemin de Los Angeles et San Francisco, un garçon de 5 ans a été emporté par les flots lundi et restait porté disparu, ont rapporté des médias locaux, citant le bureau du shérif. La crue avait piégé la voiture dans laquelle il se trouvait avec sa mère, qui avait pu être secourue par un voisin. Les autorités ont dû suspendre leurs recherches dans l’après-midi à cause de la météo, selon la chaîne Fox 11. La région attend encore de fortes précipitations, des orages et des vents très forts mardi, d’après les services météorologiques (NWS).

Les autorités ont ordonné l’évacuation de Montecito, commune côtière au nord de Los Angeles et repaire de célébrités. L’actrice Jennifer Aniston et la présentatrice de télévision Oprah Winfrey, notamment, y possèdent des maisons dont la valeur se chiffre en millions de dollars. La zone devait recevoir jusqu’à 20 centimètres de pluie en 24 heures, sur des collines déjà saturées d’eau par les tempêtes des derniers jours.

Mardi matin, près de 220.000 foyers étaient privés d’électricité, selon le site spécialisé PowerOutage.