Les tempêtes de sable, un phénomène de plus en plus fréquent et de plus en plus intense qui préoccupe

En quelques minutes, elles engloutissent des villes entières d’un épais brouillard orangé. La visibilité est réduite, l’air devient irrespirable, la vie s’arrête. Les tempêtes de sable font partie du quotidien des habitants de la région du Moyen-Orient. Mais depuis le mois d’avril, par exemple, l’Irak a connu sept tempêtes de sable.

Des tempêtes de sable plus fréquentes donc, mais également plus intenses. Mais à cause de quoi ? Pierre Ozer, chargé de recherche au département des sciences et gestions de l’environnement à l’Université de Liège était l'invité de La Première ce matin afin de parler de ce phénomène, certes connu, mais dont l’intensité et la périodicité ont augmenté un peu partout dans le monde.

Car les raisons sont multiples et partout assez surprenantes. Tout comme les conséquences, puisqu’un nuage de poussière peut parcourir des centaines voire des milliers de kilomètres au cours desquels et créer des troubles respiratoires aux populations impactées.