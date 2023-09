Les températures exceptionnelles de 2023 sont-elles dues au phénomène El Niño ? Dissection d’une idée fausse

Les observations ont montré, au cours des trois dernières années, que nous faisions face à des périodes de Niña. Les scientifiques s’attendaient donc, dès le début de cette année, à ce que 2023 voie le début d’une nouvelle période de Niño. Et c’est le cas. Il y a quelques jours les services de météorologie australiens ont confirmé ce que la Nasa avait déjà annoncé en juin dernier.

Si les conséquences du Niño devraient être limitées en Belgique, des grands froids et des chutes de neige accrues aux Etats-Unis, des précipitations extrêmes en Afrique dès cet automne, et un printemps et un été extrêmement chauds et secs en Australie devraient figurer parmi les conséquences du phénomène.

Donc, si El Niño ne joue qu’un rôle insignifiant sur l’évolution de la température globale, il est par contre aisé de comprendre que celui-ci va ajouter localement son effet à la hausse des températures due au réchauffement climatique.

Une métaphore simple

Prenons une métaphore. Tomber d’une échelle peut faire très mal. C’est El Niño. Mais tomber de l’échelon supérieur de l’échelle est la promesse de se faire encore plus mal. En augmentant la température globale, nous avons en quelque sorte grimpé d’un échelon. Une chute potentielle n’en sera que plus dangereuse.

Si certains ne manqueront pas, dans les prochains mois, de continuer à essayer de remplacer dans nos esprits la cause humaine du réchauffement (nos émissions de CO2 ) en expliquant que c’est la faute, en fait, d’El Niño qui fera la une et les grands titres, cela ne doit pas nous aveugler sur le fait que l’augmentation de la température, que nous avons créée et qui se poursuit, rend les effets d’El Niño plus dévastateurs.