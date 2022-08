Les températures élevées du passé n'invalident pas le réchauffement climatique.

Le quotidien espagnol La Vanguardia s'était lui aussi fait l'écho de températures records en 1935 mais avait précisé que les 51 et 52 degrés avaient été enregistrés "au soleil". Or, pour qu'une mesure soit valide, elle doit être prise dans des conditions obéissant à des critères très stricts, : "Les capteurs doivent être protégés du soleil et de la pluie et la température à l'intérieur de la station (météorologique) doit être la même qu'à l'extérieur", explique Ricardo Torrijo, technicien météorologue à l'Aemet.

Les températures supérieures à 50°C évoquées par la Vanguardia ont été relevées au soleil, elles ne sont donc pas valides.

Une couverture de l'hebdomadaire El Español datant d'août 1957 est elle aussi devenue virale récemment sur les réseaux sociaux pour les mêmes raisons. Sous le titre "L'été le plus chaud du siècle", elle faisait état de températures autour des 50 degrés mais elles aussi prises au soleil.

Mais même dans l'hypothèse où on aurait atteint ces 50 degrés, "ce ne serait pas un motif pour douter que la situation actuelle est plus chaude", a déclaré Isabel Cacho, professeure à l'Université de Barcelone et spécialiste des changements climatiques.