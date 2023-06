Les températures chaudes attirent des rapaces rares en Belgique

Les grands rapaces utilisent les bulles de convection, des courants ascendants chauds, pour gagner de l'altitude et planer plus loin sans trop d'énergie. C'est ainsi qu'ils se déplacent sur de plus longues distances. Jeudi, un groupe de 24 vautours fauves a été observé au-dessus de la région du Heuvelland, en Flandre occidentale.

Selon Natuurpunt, les oiseaux vont probablement bientôt repartir vers le sud car ils ne trouvent pas de sites de reproduction adéquats ni suffisamment de nourriture en Belgique.

Vendredi, un gypaète barbu a pu être contemplé dans la banlieue sud de Bruxelles. Cet oiseau vient normalement de la haute montagne et est très rare, a expliqué Natuurpunt.

"Observer ce géant est tout à fait unique."

Un autre gypaète barbu a été aperçu aux Pays-Bas mais celui-ci ne retournera pas vers le sud. L'oiseau a été tué suite à une collision avec une éolienne à Zeewolde, ont rapporté plusieurs médias néerlandais.

Plusieurs aigles nains, des élanions blancs, un circaète Jean-le-Blanc et un faucon kobez ainsi que de nombreux oiseaux plus petits en provenance du sud ont également été observés en Belgique. Aux Pays-Bas, un aigle impérial très rare a même survolé le pays, a noté Natuurpunt. L'organisation dispose d'une base de données gratuite pour les observateurs d'oiseaux : www.waarnemingen.be. On y trouve notamment des photos du gypaète barbu qui a survolé Bruxelles.