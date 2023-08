Les Téméraires : Philippe le Hardi, un duc qui concilia la Bourgogne et la Flandre

C’est aussi du vin de Bourgogne qui est servi ce 19 juin 1369, jour de mariage. La future mariée, Marguerite de Male, a déjà été mariée dans sa jeunesse, mais elle est veuve d’un certain… Philippe de Rouvres, feu duc du Bourgogne. La voilà qui épouse le nouveau duc, la boucle est bouclée. Elle aura un rôle de premier plan auprès de son souverain de mari, l’assistant dans ses tâches administratives et dirigeant de facto la Flandre lorsqu’il est absent.

Cette Flandre est bien différente que celle que nous connaissons aujourd’hui. Elle s’étend jusque dans le nord de la France.

C’est une région à la base peu hospitalière, car humide et sujette aux inondations, jusqu’à deux fois par jour, très loin dans les terres. Flauma, terme latin qui a donné son nom à la région la région signifie d’ailleurs marée, flot, inondation. Beaucoup d’îles se forment, dont celle de Terstreep, la plus connue et la plus grande. À ses extrémités (ende) ouest (west) et est (oost), naissent des localités comme Westende et Ostende ; juste au milieu (middel), là où se dresse une église (kerk), on installe la paroisse de Middelkerke. Furnes se trouve également sur une île, tout comme… Lille, dont le nom est équivoque.

Pendant des décennies, la mer du Nord s’est acharnée à malmener la terre flamande, pratiquant des brèches et s’avançant, mais au début du IXe siècle, elle semble se modérer un peu.

Si de grandes marées surviennent encore périodiquement, son niveau ne monte plus. De plus en plus souvent à sec, chenaux et anses se couvrent de végétation, un sol qui se révèle parfait pour y faire paître des moutons. Afin de se protéger des inondations, on érige des digues et on gagne des hectares de terre sur la mer. En trois cents ans, on repousse ainsi en certains endroits le littoral de quinze kilomètres, un tour de force !

Le comté s’urbanise à un rythme effréné au point de devenir la région la plus densément peuplée d’Europe occidentale. Vers 1200, un quart de sa population vit dans les villes, lesquelles ne sont séparées que par plus ou moins cinq heures de marche, une situation inédite sur le continent. Les nombreuses voies d’eau permettent un développement rapide de la navigation, et donc du commerce.

Les villes deviennent des centres importants pour l’industrie textile, et s’enrichissent comme peu d’autres villes le font en Europe. Gand est le principal centre de draperie du monde occidental, et Bruges devient le centre économique et financier le plus important de l’époque, où des commerçants de tout le monde connu se retrouvent. On dit que c’est là qu’est née la toute première bourse du monde. La laine anglaise est le produit de base sur laquelle tourne toute l’économie.