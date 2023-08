Les Téméraires : Philippe le Bon veut conquérir la Hollande et arrêter Jeanne d'Arc

C’en est trop ! Philippe le Bon prend la tête d’une importante armée, et part rechercher sa captive. Mais au lieu de s’attaquer aux villes de Hollande et de Zélande militairement, il y rentre en paix. Il promet des richesses, une aide pour contrer les inondations, pour soutenir l’économie, bref, il fait une vraie opération de communication.

La tactique adoptée par Philippe s’avère efficace. La progression de Jacqueline, spectaculaire au début, s’enraye. Si elle a cru que sa présence serait l’étincelle capable d’enflammer toute la Hollande, elle doit être terriblement déçue. Pourtant, c’est elle qui remporte la première victoire, à Alphen-sur-le-Rhin.

Philippe le Bon réalise que comme son grand-père, Philippe le Hardi, qui a dû puiser dans ses derniers retranchements pour s’adjuger les faveurs de la Flandre, il devra tout donner pour conquérir la Hollande.

Mais pourquoi la Hollande est-elle si attirante pour le duc ? Car en repoussant sans cesse la mer, les Hollandais on crée une terre de pâturage des plus fertiles. L’élevage du bétail exige moins de main-d’œuvre, et les ouvriers ainsi libérés trouvent facilement un emploi dans d’autres secteurs. Ils travaillent dans la pêche, dans la marine, dans la construction des navires, etc. Le sel, le fromage, le hareng, le drap bon marché font le succès de son économie. Qui plus est, les villes sont très prometteuses, car elles ne cessent de se développer et leur population d’augmenter. Ces régions sont en passe de devenir, dans le siècle qui vient, le nouveau centre de gravité de l’Europe du Nord, à la place de la Flandre et du Brabant.

Mais revenons à nos moutons. Le duc de Gloucester finit par redonner signe de vie. Il envoie des troupes à Brouwershaven pour prêter main-forte à son épouse. Philippe n’a pas de temps à perdre. Il parvient à réunir en quelques jours une flotte bourguignonne. Une nouvelle bataille s’engage. Mais les redoutables archers anglais semblent, une fois encore, comme tant de fois depuis le début de cette sempiternelle guerre, prendre l’avantage. Jusqu’à ce que les Bourguignons parviennent à reprendre l’avantage. Philippe a à nouveau battu Jacqueline, même si elle n’est pas encore sa captive.

La nouvelle de la liaison de son mari anglais avec une de ses anciennes dames de compagnie aura sur la duchesse un effet dévastateur. Elle n’a plus le soutien de l’Angleterre. La voilà seule dans la vie privée comme dans la sphère politique. Jacqueline n’a plus le choix, elle doit faire la paix avec son cousin pour éviter de tout perdre. Cette réconciliation se fera en public, sur une grande estrade installée sur la place du marché de Delft, le 3 juillet 1428, année où il récupère aussi la seigneurie de Frise. Jacqueline de Bavière est reconnue en sa qualité de comtesse de Hainaut, de Hollande et de Zélande, Philippe est nommé régent de ces contrées. Si elle décide de se marier une quatrième fois sans l’autorisation de Philippe (ce qu’elle fera ! ), les trois comtés reviendront à la Bourgogne. Il en ira de même si Jacqueline venait à mourir sans enfant. Et c’est précisément ce qui arrivera quelques années plus tard.