Au XIVe siècle, les Turcs avancent de plus en plus en Europe chrétienne. Il faut parvenir à les arrêter, afin d’assurer la stabilité des royaumes catholiques. Philippe pense qu’une croisade pourra accroître son prestige, mais aussi créer une sorte d’unité politique entre les royaumes divisés par le schisme entre Rome et Avignon et par cette guerre interminable. Se battre tous ensemble contre un ennemi commun, voilà qui pourra sans doute enterrer pour toujours la hache de guerre.

Durant l’été 1395, quand le roi Sigismond de Hongrie supplie les Européens de lui venir en aide pour arrêter l’avancée ottomane, le duc n’hésite pas une seconde à prendre la tête d’une coalition. Mais, au dernier moment, il renonce à aller se battre, car il est trop âgé, et préfère céder le commandement suprême à son fils Jean.

Philippe le Hardi devient le mécène d’une impressionnante coalition. Au début, il convint même l’Angleterre, qui finira cependant pas se désister. Il rallie les grands seigneurs Français, les Flamands, les Bourguignons, mais aussi les Écossais, les Hongrois, les Polonais, les Espagnols, des hospitaliers de Rhodes, des Savoyards, des Rhénans, des Bavarois, des Saxons, etc.

Le duc lève des taxes exceptionnelles pour financer cette coûteuse entreprise. Par exemple, les personnes âgées, les femmes et les enfants doivent payer une certaine somme pour ne pas avoir à s’engager dans la croisade, et il emprunte de gros montants à de riches citadins flamands. Les cinq cent vingt mille francs et les deux tonnes d’or qu’il parvient à réunir vont vite être dépensés. Il faut que les Bourguignons resplendissent au milieu de cette cohorte de seigneurs et de soldats. Le spectacle de la guerre se doit de chatoyer plus que jamais. Le 13 mars 1393, il acquiert même l’épée du légendaire croisé Godefroy de Bouillon, tout un symbole !

Avec 30 000 chevaux et 10 000 hommes, la croisade menée par Jean, âgé de 25 ans, se met en marche. Le 25 septembre 1396, les croisés atteignent Nicopolis. L’intention est de prendre cette ville et de s’occuper ensuite de l’armée turque qui arrive au loin, dirigée par le sultan Bayezid, surnommé l’Éclair ou la Foudre. Les croisés montent le camp devant les remparts, ils sont sûrs de gagner facilement, comme ils l’ont fait jusqu’ici. On y fait ripaille, et on y accueille nombre de prostituées. On y assiste aussi à un étalage de luxe vestimentaire. Les Bourguignons paradent comme des paons dans des vêtements sophistiqués, comme les " chaussures à la poulaine " et leur longue extrémité pointue qui peut mesurer jusqu’à 50 cm.

Cette insouciance orgueilleuse se heurte à la réalité de la guerre, lorsque l’on apprend que Bayezid n’est plus qu’à deux jours de marche de la ville. Branle-bas de combat. Mais alors que les chefs de guerre croisés préparent la bataille, les Franco-Bourguignons ne semblent pas avoir retenu les leçons de leurs défaites passées. Sigismond, roi de Hongrie, est médusé. Contre tout bon sens, et avec comme unique perspective l’honneur de la chevalerie, Jean prévoit de placer ses chevaliers d’élite en première ligne. Une erreur tactique fatale.

La bataille arrive, et la cavalerie croisée fonce tête baissée, aux cris de " Montjoie, Saint-Denis ! ". Mais bon nombre de chevaliers succombent sous une pluie de flèches. Les survivants se heurtent ensuite à un mur de pieux affilés, pointés en oblique vers eux et qui déchirent le ventre de leurs chevaux. La tactique de Bayezid fonctionne à merveille. Décimées, les troupes de Jean sans Peur se retrouvent face à l’infanterie turque. Jean fait honneur à sa réputation en maniant courageusement la hache autour de lui, mais, face à un nouvel assaut de la cavalerie de Bayezid, il doit s’avouer vaincu. Il est fait prisonnier.