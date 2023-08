Les Téméraires : comment le duc de Bourgogne Philippe le Hardi a soumis Gand la rebelle

Nous sommes à l’automne de l’an 1382. La tactique que devrait employer van Artevelde est évidente : laisser les Français moisir dans l’humidité automnale flamande jusqu’à ce qu’ils retournent chez eux, grelottant et clopin-clopant. La saison la plus froide s’annonce. Habituellement, on observe une sorte de trêve hivernale. Mais Van Artevelde, toujours pressé, n’a pas envie d’attendre et fait tout pour écraser l’armée franco-bourguignonne. Il espère rallier les Anglais à sa cause, mais ces derniers ne viendront jamais.

Du côté français, pas question de risquer la vie du roi, qui sera cantonné à l’arrière, tout comme le triste comte de Flandre, déprécié des Français, lui qui a perdu ridiculement son comté et est en plus un vassal du pape de Rome.

La bataille aura lieu à Rosebecque, près de Passchendaele. Une grande et véhémente milice communale contre des chefs militaires moitié moins nombreux, mais mieux équipés et plus expérimentés. L’arrogance flamande contre la méfiance franco-bourguignonne, la bourgeoisie contre la noblesse, van Artevelde contre Philippe le Hardi, duc de Bourgogne. Ce dernier, rusé, roublard, se cache derrière Charles VI pour que les Flamands ne puissent rien lui reprocher plus tard.

Van Artevelde attaque en premier. Il quitte sa position surélevée qui lui assurait pourtant un avantage. Avec leurs lances, leurs dagues, leurs bâtons et leurs poings, les Flamands s’enfoncent dans les traînées de brume matinale qui flottent devant eux. Le choc est colossal. Une troupe de cavaliers français se détache de l’armée et fait le tour du périmètre. Et ce qui semblait être un début triomphant pour les Flamands s’avère être un piège : les Français les encerclent. Ils sont pris au piège et ne peuvent fuir. Ils se bousculent, se piétinent. Les Gantois ne meurent pas par l’épée, ils s’étouffent les uns les autres. À la fin, le champ de bataille est presque vide de sang, seuls des corps écrasés le jonchent, parmi lesquels celui de van Artevelde, l’un des premiers à tomber. Charles VI fera pendre ce corps déjà mutilé à un arbre, pour exhiber le sort qui attend les ennemis de la France. Sa victoire est totale, il a vengé l’humiliation de son prédécesseur, Philippe le Bel, 80 ans plus tôt, lors de la célèbre bataille des Éperons d’or.