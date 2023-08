Les Téméraires : aux prémices des Plats pays, Charles le Fou manipulé par Philippe le Hardi

La double noce aura lieu également à Cambrai, dans le palais épiscopal. La fête sera mémorable. Toute l’aristocratie européenne est présente, au premier rang desquels le roi de France, cousin des mariés.

La tablée est gigantesque. On y sert bien évidemment du vin de Bourgogne, et on mange dans des assiettes…comestibles ! Pas vraiment de vaisselle à l’époque, il faut bien mettre les aliments dans quelque chose. On se sert donc du pain comme récipient, qu’on peut manger lorsqu’on a terminé. L’assiette sert donc en quelque sorte de féculent, puisqu’on ne connaît pas encore la pomme de terre qui viendra plus tard d’Amérique. Tout aussi absents sur la table : les dindes, les tomates, les haricots, le chocolat et le café. En revanche, les convives peuvent goûter les saveurs rapportées du Moyen-Orient par les croisés : cannelle, clous de girofle, gingembre, sucre, bananes, oranges, citrons, dattes, pêches, figues, abricots…

À l’époque, pas de couverts non plus, rois, princes et duchesses mangent avec les doigts ! Mais avec une certaine étiquette, s’il vous plaît. On ne peut se servir que du pouce, de l’index et du majeur. Une règle chic qui reste en vigueur au-delà de l’an 1600.

On n’a malheureusement pas gardé trace du menu du jour, mais on peut tout à fait imaginer à quoi il ressemblait, en regardant d’autres banques du même genre, comme celui donné à l’occasion du couronnement de Philippe VI de Valois, grand-père de Philippe le Hardi. Pour ce festin organisé à Reims le 29 mai 1328, le nouveau roi de France a convié sur sa table nombre de bêtes imposantes : 82 bœufs, 85 veaux, 289 moutons, 78 cochons et 13 chevaux. Mais aussi des centaines plus modestes : 824 lapins, 10 700 poulets et 850 chapons, sans oublier 345 butors étoilés et autres hérons. Et si les convives ont encore une petite faim, ajoutez-y 40 350 œufs, 736 brochets, 3 150 anguilles, 2 279 carpes, 4 000 écrevisses et 243 saumons, 3 342 pâtés, 492 terrines d’anguille et 2 000 fromages. À cette époque, on mange aussi des pièces rôties de veau, de chevreuil, de cerf, de sanglier, d’oie, de perdrix et d’outarde, et d’autres volatiles tels que des paons, des cygnes, des grives et des merles.

Bien sûr, c’est un buffet gigantesque, pas un repas en plusieurs services, chacun et chacune mange ce qui lui fait plaisir dans cette abondance de nourriture. Pour surprendre et amuser l’assemblée, on met en scène les plats. On les monte en pyramide, on déguise les viandes, on les farcit de surprises, on réalise des trompes l’œil, on réussit même à faire cracher du feu à un paon rôti que l’on amène en salle en jouant du cor.

À Cambrai, on connaît certaines des mises en scène réalisée lors du double mariage. Des sculptures de denrées : quatre animaux sauvages défendent un château contre des agresseurs ayant l’aspect de Maures, deux vierges, l’une portant une couronne, l’autre le lys français, illuminent le donjon, un cerf blanc aux ailes argentées plane au-dessus de la scène. Cette œuvre d’art culinaire est un allusion à la progression du danger ottoman en Europe centrale

Mais la fête ne dure pas qu’une soirée. On organise également un tournoi dont la noblesse raffole : une joute. Ce sont des jeux dangereux, les joutes. Un accident est vite arrivé et les chevaliers peuvent tout simplement en mourir. L’Église à bien tenté d’interdire ce genre de choses, pour éviter les morts inutiles, mais rien n’y fait. Au Moyen-Âge, on adore les joutes.

Pour reconnaître les concurrents, on affuble leurs armures et leurs boucliers de couleurs, celles de leurs blasons. Leurs armoiries clairement affichées, ils s’affrontent deux par deux. Ils doivent se toucher le plus possible avec une grande lance de bois, qu’ils doivent briser sur la cuirasse de leur adversaire. Plus on brise de lances, plus on gagne de points. À chaque passage, on tourne et retourne à son point de départ, d’où le nom " tournoi ".

Lors de ces joutes, à Cambrai, les jeunes mariés sont bien entendu présents. Jean, le fils de Philippe, n’a que treize ans, il s’intéresse bien plus au tournoi qu’à son épouse, Marguerite de Bavière, de huit ans son aînée. Derrière lui se tient son cousin, Louis d’Orléans, frère cadet du roi Charles VI. Ces deux-là ne s’apprécient guère, et leur rivalité marquera l’Histoire, mais gardons cela pour plus tard.