Les Télétubbies vont revenir !

Forts de leur succès, Tinky Winky, Dipsy, Laa-Laa et Po sont des personnages incontournables de la pop culture et ne seront jamais has been malgré les nombreuses polémiques initiées par le conservateur Jerry Falwell. En effet, lorsque Tinky-Winky, le personnage de couleur mauve, apparaît avec un sac à main (oulala au secours !), la série pour enfants est accusée de promouvoir l’homosexualité.

Par ailleurs, le show a été associé aux fins de soirées sous ecstasy, ce qui a un peu terni son image mais qui a finalement été oublié.