Les Télétubbies sont de retour et vous ignorez sans doute beaucoup de choses à leur sujet

Aux USA, une polémique est née autour des Télétubbies et plus spécifiquement du personnage de Tinky Winky (encore lui !). Selon Jerry Falwell, révérend actif au pays de l’Oncle Sam, les Télétubbies, "émission créée par des étrangers, allait pervertir les plus petits”. Il est même allé plus loin en mettant en garde les parents : "Alerte aux parents… Tinky Winky a fait son coming out : le personnage, dont la voix est très clairement masculine, a été vu avec un sac à main rouge. Il est de couleur mauve – la couleur de la gay pride – et son symbole est un triangle, un autre symbole de la gay pride."

À l’époque, la production de l’émission a préféré ignorer ce qu’avançait Falwell, en précisant toutefois que le programme ne contenait "aucun contenu de nature sexuelle". Depuis lors, plusieurs médias sont revenus sur l’homosexualité probable de Tinky Winky (sans en faire une affaire d’Etat, bien au contraire), comme le média Slate, dans un article datant de 2017.