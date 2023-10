Les téléphones de policiers et de magistrats infectés par un logiciel espion ? De nouveaux tests révèlent des "faux positifs"

Ce revirement dans le dossier est expliqué par le ministre de la Justice dans une réponse à une question parlementaire du député Michael Freilich (N-VA). Cette réponse, dont la RTBF a pris connaissance, sera rendue publique prochainement sur le site de la Chambre. Vincent Van Quickenborne développe : " La FCCU a réalisé un screening de sécurité sur un certain nombre de smartphones de magistrats et d’agents de police impliqués dans des enquêtes considérées comme potentiellement propices à d’éventuelles intrusions […]. Ce screening a donné lieu à une série de hits (résultats NDLR), qui nécessitaient une attention supplémentaire. Après une analyse approfondie complémentaire, les hits initiaux se sont finalement révélés être de " faux positifs ". L’analyse a permis de relier les hits à des processus légitimes sur les smartphones. "

Les examens approfondis ont donc révélé des test " faussement positifs ". Pour le député fédéral Michael Freilich, Vincent Van Quickenborne a communiqué " prématurément " lorsqu’il s’est exprimé au début l’été au sujet d’un piratage d’appareils téléphoniques. " Le ministre a inutilement semé la panique au pays et à l’étranger ", selon le député de l’opposition. " Il aurait dû s’abstenir de commentaire jusqu’à ce que les choses soient claires et que l’enquête soit terminée car nous avons l’air ridicule et la confiance dans les futures communications à propos des cyberattaques est affectée ".