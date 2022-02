Les taux d'intérêt à long terme belges au plus haut niveau depuis début 2019

Le taux d'intérêt à long terme de la Belgique a augmenté à 0,567% vendredi, soit le niveau le plus élevé depuis mars 2019. Un taux qui rend les emprunts plus coûteux pour le trésor public belge. Les crédits immobiliers risquent également de devenir plus chers, même si, dans une perspective historique, le taux d'intérêt reste encore très bas.

Tous les pays d'Europe ont vu les rendements de leurs obligations d'État augmenter vendredi. Le taux à long terme italien a même grimpé à 1,76%, soit une différence de pas moins de 155 points de base avec les bunds allemands, le placement le plus sûr. À noter également : le rendement allemand à cinq ans est passé au-dessus de zéro, à 0,03%, pour la première fois depuis 2018.