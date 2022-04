Les taupiers comme le burdinnois Serge Jonkers ne manquent pas de travail

Trucs et astuces

Pour réussir à piéger une taupe, différents éléments sont à prendre en compte : " Chacun a sa technique pour travailler. Moi, ma technique, c’est de creuser, au niveau d’une taupinière fraîche. Autre élément, la taupe n’est pas aveugle, mais elle est myope. Si on piège et que de la lumière entre au niveau de la galerie, elle ne viendra pas au niveau du piégeage. On travaille généralement dans la galerie principale, toujours le vent de face. Parce que si on a le vent dans le dos ou de côté, le vent va pousser mon odeur dans la galerie et ça va directement être un signal pour la taupe. Et puis ce que les gens ne savent pas, c’est que quand le piège sort du magasin, on ne saura l’utiliser que peut-être dans 3 ou 4 mois, parce qu’il faut que le piège soit sale, rouillé. Si j’utilise un piège qui sort directement chez mon fournisseur, il sera tout beau, tout propre, mais il ne fonctionnera pas, parce que la taupe va le sentir. Et puis il y a un proverbe au niveau des taupiers : une taupe ratée est une taupe éduquée ", ajoute-t-il