Les taupes constellent le jardin de taupinières, guerre ou paix ?

Cultiver au jardin l’euphorbe épurge (Euphorbia lathyris).

La présence de cette belle plante au jardin n’a aucune action contre les taupes. On la pense répulsive, mais on a en fait oublié son usage ancien. On introduisait des tiges dans les galeries pour brûler le groin de la taupe avec le latex qui apparaît. Sans effet. La taupe à l’odorat puissant ne s’approche pas des éléments étrangers et isole les galeries touchées.