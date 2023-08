Les tampons et serviettes hygiéniques sont-ils périssables ?

En moyenne, une femme utilisera plus de 10.000 protections hygiéniques dans sa vie. Un nombre important qui pourrait nous inciter à acheter en gros serviettes et tampons et ainsi s’économiser les déplacements réguliers au supermarché quand les règles pointent le bout de leur nez. Pourtant, si elles peuvent rester quelques années dans votre placard, ces protections hygiéniques jetables ne sont pas faites pour durer toute la vie. Evitons donc d’employer les protège-slips qui traînent dans le tiroir depuis trop longtemps…

Les produits menstruels sont considérés comme des "articles" dans l'Union Européenne et aucune réglementation spécifique ne s'y applique. Il faut savoir que si les tampons et serviettes sont emballés avec précaution, ils ne le sont pas de manière stérile comme les produits médicaux. Il faut donc se méfier des éventuelles bactéries pouvant s’y développer.

Malgré l'aspect pratique, il n'est pas idéal de conserver ses protections hygiéniques dans la salle de bains, le risque de développement de champignons y est le plus élevé. Evitons aussi comme lieu de conservation durable la petite poche du sac à main, où clés, maquillage ou autres bibelots se mélangent et risquent de déchirer l’emballage et ainsi laisser la protection en proie aux bactéries.

De manière générale, si ceux-ci sont conservés à l’abri de la chaleur et de l’humidité, la durée de conservation des protections menstruelles est de quelques années. Ce que nous confirme la marque Tampax : "Il est préférable d’utiliser nos produits dans les 5 ans suivant la date de fabrication pour les tampons et dans les 2 ans pour les serviettes et protège-slips. Durant cette période, nos produits répondront parfaitement aux caractéristiques techniques pour lesquelles ils ont été créés, lorsque l'emballage est stocké dans un endroit sec et à température ambiante. Cela ne signifie pas que nos produits ne peuvent être utilisés que pendant cette période, mais nous savons qu'ils fonctionneront parfaitement dans ces délais." La durée d'utilisation conseillée varie pour les serviettes en raison de leur composition, et notamment des billes de gel absorbant qui résistent moins au temps.

En Belgique et plus généralement pour l’Union Européenne, il n'y a pas de mention obligatoire concernant la date de péremption des tampons. Cependant, certains défauts doivent immédiatement nous alerter : l’odeur ou une éventuelle décoloration du produit. Si la date de péremption est indiquée et dépassée, et que le tampon semble en bon état il faut tout de même s’en débarrasser, moisissures et champignons n’étant pas toujours visibles à l’œil nu.