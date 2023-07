Les Talking Heads dévoilent une performance inédite de "Cities"

La réédition proposera également "Big Business/I Zimbra", qui complète la liste des trois concerts, présentant pour la première fois le concert complet de Stop Making Sense. (Ces morceaux inédits étaient disponibles sur certaines versions vidéo du film).

La bande originale sera disponible en édition limitée, en double vinyle, ainsi qu'en version numérique avec un mixage Dolby Atmos réalisé par le guitariste Jerry Harrison et E.T. Thorngren, qui ont mixé l'album original. La version vinyle sera également accompagnée d'un livret de 28 pages contenant des photos inédites et des notes de pochette avec de nouvelles interviews des quatre membres du groupe.

Stop Making Sense 2023 sort via A24, qui a acquis les droits de diffusion mondiaux sur le film et qui le sortira dans les cinémas à l’occasion des 40 ans de celui-ci.

Réalisé par Jonathan Demme, Stop Making Sense a été enregistré en décembre 1983 au Pantages Theater d’Hollywood, au moment de la sortie du cinquième album, Speaking in Tongues. La production hyperchorégraphiée reste un incontournable quatre décennies plus tard.

Le film sera accompagné d’une nouvelle édition de luxe de sa bande originale, qui sortira le 18 août chez Rhino Records.