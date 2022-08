Les talibans ont-ils enterré les libertés en Afghanistan ?

C’est un rapport poignant celui que publie Amnesty International ce 15 août, exactement un an après la prise de pouvoir des talibans en Afghanistan. Entre exécutions extrajudiciaires, interdiction du droit de manifester, répression du droit des femmes, Le régime taliban. Une année de violence, d’impunité et de promesses sans lendemain dresse un portrait alarmant de la situation des Afghanes et des Afghans après l’ascension des talibans.

A leur arrivée au pouvoir, les talibans s’étaient engagés à ne pas toucher aux droits des femmes et à garder les progrès sociaux obtenus pendant les vingt années qui ont précédé leur arrivée. Un an plus tard, il n’en est rien. La Commission indépendante des droits de l’homme et des droits humains en Afghanistan a été dissoute en mai dernier. Ses membres ont été obligés de fuir à l’étranger par crainte de représailles. De nouvelles lois ont été promulguées et des anciennes ont été amendées.

"Tout espoir de changement s’est vite évaporé, les talibans s’étant employés à gouverner par la répression violente en toute impunité ", constate Yamini Mishra, directrice régionale pour l’Asie du Sud à Amnesty International.