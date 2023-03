Les talibans arrêtent un militant infatigable pour l’éducation des filles en Afghanistan

Le fondateur d’un réseau d’écoles et de bibliothèques en Afghanistan a été arrêté hier, à Kaboul. Matiullah Wesa n’a que 30 ans, mais il milite depuis longtemps déjà pour le droit à l’éducation en Afghanistan, en particulier pour les filles. Les interdictions de plus en plus strictes imposées par le régime taliban ne l’ont pas dissuadé de poursuivre ses activités, avec l’organisation qu’il a fondée, PenPath.

Matiullah Wesa a été arrêté lundi soir à la sortie d’une mosquée de Kaboul. "Matiullah avait terminé ses prières et sortait de la mosquée lorsqu’il a été arrêté par des hommes à bord de deux véhicules", a déclaré son frère Samiullah à l’AFP. "Lorsque Matiullah leur a demandé leurs cartes d’identité, ils l’ont battu et l’ont emmené de force".

Un engagement depuis son adolescence

La mission des Nations Unies en Afghanistan a immédiatement interpellé les autorités afghanes. Elle appelle les talibans "à clarifier l’endroit où il se trouve, les raisons de son arrestation et à garantir son accès à une représentation légale et à des contacts avec sa famille".

Matiullah Wesa a fondé son organisation pour l’éducation Pen Path alors qu’il était encore adolescent à Kandahar. Il voulait faire rouvrir les écoles fermées en raison du climat d’insécurité, et faire parvenir des livres dans les régions reculées.

"Nous travaillons volontairement depuis 14 ans pour atteindre les gens et leur transmettre un message pour l’éducation des filles, explique-t-il sur les réseaux sociaux. Au cours des 18 derniers mois, nous avons fait campagne de maison en maison pour éliminer l’analphabétisme et mettre fin à toutes nos misères."