Les talents cachés du bois

Valbiom, une asbl de valorisation de la biomasse, s’est penchée sur la question. Bertrand Auquiere en est le directeur et fait le point sur les recherches actuelles :

"On aimerait bien mettre un projet en place pour aller extraire des molécules, qui auraient potentiellement un intérêt pour des secteurs applicatifs comme le cosmétique ou le pharmaceutique par exemple, ou bien dans la formulation de colles, de peintures… Ce sont des secteurs qui tous cherchent maintenant des molécules "vertes" pour la fabrication de leurs produits, et donc qui ne viendraient pas de molécules issues de la synthèse du pétrole, par exemple."

En plus de la construction, du papier ou encore de l’énergie, le bois est donc une ressource renouvelable à haute valeur ajoutée.

Les arbres et les forêts risquent donc demain d’avoir de plus en plus de valeur et de nous rendre de plus en plus de services.