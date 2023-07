Les talents cachés des peintres de l’Egypte antique révélés au grand jour

Sur le portrait de Ramsès II, la position du sceptre avait été subtilement modifiée, il y a plus de 3000 ans : l’imagerie scientifique a révélé des retouches artistiques jusqu’ici invisibles sur des œuvres de l’Egypte antique, signe que les peintres de l’époque savaient s’affranchir des règles de l’art.

Depuis le XIXe siècle, l’égyptologie considère l’art pharaonique comme très conventionnel, répondant à des codes stéréotypés contraignants, rappelle une étude parue mercredi dans PLOS One, la revue américaine de la Public Library of Science.

Les artisans peintres qui œuvraient dans les chapelles funéraires "n’échappent pas à ces préjugés", selon lesquels ils se seraient contentés de transférer sur les parois des murs des motifs prédéfinis, relèvent les auteurs.

Mais en explorant les peintures des tombes de la vallée des Rois, les scientifiques ont découvert des traces d’une inventivité jusqu’ici insoupçonnée.

Notamment dans le tombeau du prêtre Nakhtamon, orné d’une représentation de Ramsès II peinte vers 1200 ans avant notre ère. Le célèbre pharaon y est dépeint de profil, portant coiffe et collier, muni d’un sceptre royal.

Derrière l’image visible se cache une tout autre composition, révélée par de nouvelles techniques d’imagerie et d’analyse chimique portatives, qui permettent d’étudier les œuvres sur place, sans les détériorer.

Les outils sont disposés sur un petit robot se déplaçant le long des parois peintes. Grâce à sa vision à différentes longueurs d’ondes lumineuses (rayons X, ultraviolets, infrarouge, …), le robot peut "scruter la matière" en profondeur, tel un scanner médical, explique à l’AFP Philippe Walter, chercheur au Centre national français de la recherche scientifique (CNRS) et coauteur de l’étude.

Au bout de quelques instants seulement, sont apparus des traits totalement invisibles à l’œil nu : un collier et une coiffe sous-jacents qui "n’ont pas la forme que celle qu’on voit aujourd’hui", décrit le chimiste spécialisé dans l’étude des matériaux du patrimoine culturel.

La position du spectre royal avait également été retouchée, pour suivre un nouveau tracé des épaules de Ramsès II – beaucoup plus bas que dans la première version.

"On ne s’attendait pas à voir de telles modifications sur une représentation de pharaon censée être très formelle" et figée dans le temps, raconte l’égyptologue Philippe Martinez, chercheur CNRS et coauteur de l’étude.