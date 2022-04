Les syndicats veulent revoir la loi sur la marge salariale : la FEB met l’indexation automatique des salaires dans la balance

Avant la manifestation, les syndicats ont rappelé dans leur communiqué l’importance du pouvoir d’achat des travailleurs qui, pour eux "reste le principal moteur de l’économie". Or, s’inquiète le front commun syndical, "le logement, le chauffage, la nourriture, le carburant… les prix explosent et rendent la vie de plus en plus chère" et "les travailleurs ne parviennent plus à joindre les deux bouts".

Les syndicats dénoncent une situation où les revenus n’augmentent pas à la même vitesse que le coût de la vie. Pour eux, c’est à cause de la "loi sur la norme salariale" que la hausse des salaires est "fortement limitée". "Même dans les entreprises qui engrangent de gros bénéfices, la loi nous empêche nos délégués de négocier plus", constatent les syndicats.

Pour Chris Vanmol, secrétaire syndical ACV pour Bruxelles-Hal-Vilvorde, il s’agit d’une "mauvaise loi", qui ne tient pas compte d’un certain nombre de choses. "Nous voulons montrer notre mécontentement car vous ne pouvez pas mener de négociations salariales de cette manière. Si vous regardez la météo avec le mauvais baromètre, vous ne pouvez pas être surpris d’être pris dans une tempête." "La FEB doit lâcher du lest, il y a plein d’entreprises qui ne rencontrent pas de problèmes financiers et dont les patrons bénéficient de salaires" avantageux, a notamment dénoncé Grégory Dascotte, permanent syndical à la MWB-FGTB. Pour lui, l’inflation qui bat des records est une situation exceptionnelle, qui doit entraîner un changement de paradigme permettant d’augmenter le pouvoir d’achat des travailleurs et travailleuses. "L’indexation automatique ne suffit pas, elle n’augmente pas le pouvoir d’achat. Et en plus, le carburant n’est pas compris dans le calcul, l’énergie ne représente que 5% (dans le calcul de l’indexation automatique, NDLR), donc on perd même en pouvoir d’achat."