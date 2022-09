Les syndicats souhaitent proposer aux entreprises de reporter certains paiements

"Il faut rappeler que l’indexation est la meilleure protection dont les uns et les autres bénéficient aujourd’hui, même si ce n‘est pas assez et que les coûts augmentent", complète Marie-Hélène Ska, secrétaire générale de la CSC. "Mais c’est vrai que pour certaines entreprises, ce sera compliqué quand on va arriver au premier janvier avec 9% d’augmentation des salaires liée à l’indexation. On a mis sur la table avec les organisations syndicales des propositions pour aider les entreprises à passer le cap sans pénaliser les travailleurs. C’est par exemple proposer aux entreprises en difficulté de reporter un certain nombre de paiements".

"C’est juste différer le paiement mais il faudra appliquer ce pourcentage à un moment ou un autre, ça aura un impact sur les entreprises", réagit Clarisse Ramackers. "Et c’est 10%, pas 7-8-9%. Même quand on change de poste dans une boîte et qu’on a une promotion, on n’a pas 10%. Cette indexation déstructure la manière dont on peut récompenser les gens et les jeunes qui ont fait du bon boulot. On mange toute la manne d’augmentation salariale de manière automatique."