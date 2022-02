Les syndicats se rassembleront mardi pour dénoncer la norme salariale

Les syndicats présenteront mardi une pétition lancée à la mi-décembre et ayant rassemblé près de 52.000 signatures. Ils espèrent ainsi que leurs revendications seront discutées au Parlement.

Les signataires du document réclament le droit de négocier librement la durée du travail et les salaires brut à tous les niveaux. Ils ne veulent pas d'un "carcan législatif" mais une marge salariale indicative et négociée librement. Ils exigent enfin le maintien de l'indexation automatique des salaires et des allocations.