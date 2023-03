Les syndicats s’enrichissent-ils grâce à la gestion et le paiement des allocations de chômage ?

"On peut dire que s’il y a un système d’allocations de chômage dans ce pays, c’est grâce aux syndicats", initie le directeur du Crisp, Jean Faniel qui n’exclut pas pour autant qu’un système comparable n’aurait pas été créé par quelqu’un d’autre à défaut.

"Dans le dernier quart du XIXe siècle, à côté d’une caisse de grève permettant d’indemniser des travailleurs en cas de grève, les syndicats se disent qu’il serait utile d’avoir une caisse pour aider les travailleurs en cas de chômage. Et derrière cette volonté des syndicats, on retrouve deux motivations. La première est la solidarité, celle de vouloir aider ceux qui perdent leur travail, qu’on comprend encore assez bien aujourd’hui. La seconde est celle de lutter contre l’effet négatif d’un chômage important qui tirerait les salaires à la baisse. En effet, si une personne perd son travail et n’a pas de revenu, elle pourrait être amenée à vendre sa force de travail pour moins cher, donc cela ferait baisser l’ensemble des salaires de tous les travailleurs. C’est à partir de là que se créent des "caisses de secours mutuel"".

Et voilà les premières caisses d’allocations de chômage créées autour des années 1860, comme l’indique Jean Faniel dans le volume 2 de sa thèse. Mais à l’époque, l’argent de ces caisses provient directement des cotisations des travailleurs. Il ne s’agit pas encore d’argent public, comme c’est le cas aujourd’hui. D’ailleurs, "très vite, ces caisses sont épuisées et on fait intervenir les pouvoirs publics comme les communes puis les provinces, note Jean Faniel. Le système inventé à Gand par un libéral au début des années 1900 sera le suivant : un travailleur peut toucher un complément de chômage par la commune s’il est affilié à un syndicat au préalable."

Petit à petit donc, de l’argent public est injecté dans l’allocation de chômage. "Et le lien entre "volonté de se protéger contre le chômage" et "syndicalisation" va s’installer dans l’inconscient collectif, dès ces années 1900", indique le directeur du Crisp. Le tournant se passe en 1944 avec l’invention de la sécurité sociale. "Dès cet instant, non seulement on rassemble les différentes assurances sociales qui existent en un seul endroit, mais en plus on rend la cotisation à ces assurances obligatoires. On est donc obligé de cotiser pour l’assurance chômage et ces cotisations sont prélevées à la source, sur le salaire, par l’Office national de Sécurité sociale (l’ONSS)."

L’argent qui permet de payer les allocations de chômage ne provient donc plus des affiliations aux syndicats, mais de l’ensemble des cotisations sociales et patronales payées par tous les employeurs et travailleurs. "En revanche, on décide de garder les "tuyaux", compare Jean Faniel. Même si l’argent ne provient plus de caisses syndicales, tout le monde (syndicat et monde politique) semble avoir considéré que c’était un système qui marchait pas trop mal, et donc on va continuer à leur confier la tâche du paiement de ces allocations." Et voilà d’où naissent les organismes de paiement (OP) au sein des syndicats. Même si ce n’est plus leur argent, ce sont les syndicats qui paient les indemnités de chômage.