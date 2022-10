Les syndicats ont bloqué la centrale électrique d’Engie à Roux

Plusieurs centaines de militants syndicaux ont répondu à l’appel de la CSC et de la FGTB pour un rendez-vous ce jeudi matin tôt devant la centrale électrique d’Amercoeur à Roux, exploitée par Engie-Electrabel. L’objectif est de dénoncer l’explosion des prix de l’énergie et la détresse des ménages face aux factures. Une action coordonnée avec une autre qui avait lieu devant le siège d’Engie à Namur.

L’action à Roux, baptisée "Un pull ne suffira pas", était organisée par les syndicats en front commun (CSC et FGTB) mais s’adresse bien plus largement qu’à leurs "bases puisqu’y étaient conviés travailleurs, demandeurs d’emploi avec ou sans affiliation syndicale mais aussi le monde associatif.

"Les pulls ne suffisent pas"

Des dizaines de pulls aux couleurs des deux syndicats ont été attachées pour former une longue chaîne. "Engie symbolise bien les surprofits des producteurs d’électricité alors que dans le même temps l’ensemble des citoyens, citoyennes, travailleurs et travailleuses eux doivent faire tout ce qu’il faut pour survivre. Il nous semblait donc important d’être ici pour une action coup de poing et faire cette action symbolique avec une grande chaîne de pull pour dire à nos dirigeants que porter un pull ne suffira pas pour avoir chaud cet hiver. Il faut enfin de vraies mesures fortes", explique Fabrice Eeklaer, secrétaire fédéral de la CSC Charleroi Sambre & Meuse.

Par les pancartes déployées, l’action a résonné des revendications exprimées il y a quelques jours par les syndicats : blocage des prix de l’énergie, taxation des superprofits ou encore arrêt des politiques de privatisation de l’énergie.

Les actions d'aujourd'hui en appellent d'autres puisque CSC et FGTB annoncent une journée d'actions et de grève générale le 9 novembre.