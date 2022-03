Les syndicats militaires satisfaits du milliard d'euros supplémentaire

Les syndicats militaires ont salué jeudi le milliard d'euros supplémentaire qui sera investi dans la Défense d'ici la fin de la législature, comme le leur avait promis la ministre de tutelle, Ludivine Dedonder. Ils s'interrogent toutefois sur la manière dont ce budget sera utilisé concrètement.

"C'est sympathique de sortir un milliard d'euros de son chapeau", réagit Yves Huwart de la Centrale générale du personnel militaire (CGPM-ACMP, apolitique). "Mais comment cet argent sera-t-il utilisé à bon escient à court terme? Ça, c'est une autre affaire", poursuit-il.

L'enveloppe supplémentaire doit être destinée, d'une part, à la reconstitution des stocks, après des années de disette, et d'autre part, au renforcement de la cybersécurité au sein de l'armée belge, alors que la Défense a dernièrement fait l'objet de plusieurs cyberattaques d'importance.

Cet investissement additionnel, d'un milliard d'euros, vient s'ajouter à la trajectoire de croissance budgétaire sur laquelle le gouvernement De Croo s'était précédemment accordé (10 milliards d'euros prévus par le plan "Star").

Plusieurs interrogations du côté des syndicats

Toutefois, plusieurs syndicats représentatifs du personnel militaire s'interrogent sur l'exécution du budget à court terme. Il faudra sans doute un certain temps avant que les producteurs puissent fournir des munitions et des armes supplémentaires pour mettre à jour les stocks de l'armée belge, relève M. Huwart. D'autant plus que, vu le contexte de guerre actuel, de nombreux autres États sont demandeurs.

La durée de formation du personnel est également à prendre à compte. En fonction du système d'armement qui sera acheté, le personnel devra avoir les qualifications nécessaires pour le faire fonctionner et la formation prend du temps, pointe M. Huwart.

Malgré cela, le président du Syndicat libre de la fonction publique (SLFP-VSOA), Dimitri Modaert, s'est réjoui de ce renflouement des caisses de la Défense. "Avec la guerre en Ukraine, mais aussi les inondations l'été dernier et la crise sanitaire, le gouvernement se rend compte que des investissements dans la Défense sont vraiment nécessaires", a-t-il observé. "Grâce à cela, nous pouvons devenir un employeur plus attractif et ainsi concurrencer d'autres secteurs."