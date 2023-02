Les syndicats menacent de paralyser les stations Total la semaine prochaine

Une grève spontanée a éclaté mardi à la boutique de la station-service TotalEnergies le long de la E19 à Waarloos (Anvers). Ce mouvement de protestation pourrait faire tache d'huile la semaine prochaine.

A l'origine de cette action ? Un conflit social sur les barèmes salariaux qui envenime le secteur depuis longtemps déjà. "Selon les accords sectoriels, la plupart des travailleurs des stations-service devraient être couverts par d'autres barèmes, ce qui leur permettrait de gagner davantage", explique Kevin Kiggen, secrétaire de l'ACV Puls. Selon lui, quelque 400 travailleurs sont concernés.

Les syndicats et la direction négocient sur cette question depuis un an environ. Une nouvelle consultation était prévue cette semaine, mais la direction l'a annulée deux jours avant la date fixée. C'est cette attitude "irrespectueuse" de la direction qui a déclenché la grève spontanée de la station de Waarloos, où travaillent habituellement 20 à 25 employés. Ces derniers ont fermé l'accès à la boutique et au guichet service. Ils autorisent cependant le ravitaillement en carburant, ainsi que l'accès aux toilettes.

L'action est soutenue par les syndicats chrétien ACV Puls et libéral ACLVB, leurs pendants francophones et le SETCa. En cas d'absence de réaction "adéquate" de la direction, les syndicats menacent d'étendre leurs actions à d'autres stations-service TotalEnergies la semaine prochaine. Ils envisagent également de bloquer le ravitaillement en carburant. Selon Kevin Kiggen, un total de 96 sites, dont 12 situés le long des autoroutes, pourraient être touchés.