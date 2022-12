Les syndicats grondent en cette journée de manifestation : "Aujourd’hui, même lorsque l’on travaille à temps plein, on ne parvient plus à payer ses factures"

Face à la montée des prix de l’énergie, le gouvernement avait promis plusieurs coups de pouce financiers pour alléger les factures des ménages : réduction de 21% à 6% de la TVA sur le gaz et l’électricité, tarif social étendu et chèque de 100€ sur la facture d’électricité. Les syndicats réclament aujourd’hui le plafonnage des prix de l’énergie. A la question de savoir si les finances publiques peuvent se permettre de jouer sur ces deux tableaux, la secrétaire générale de la CSC répond : "Peu importe la technique, qu’on vous donne un chèque ou qu’on vous garantisse que votre prix n’augmentera pas de manière déraisonnable, ce qui compte pour les uns et pour les autres, c’est de savoir combien je vais payer et ce qu’il se passe lorsque j’ouvre la vanne de mon radiateur. L’imprévisibilité, aujourd’hui, ce n’est plus possible".