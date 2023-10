Les syndicats et établissements d’enseignement supérieur flamands descendent dans la rue pour dénoncer le sous-financement

Les syndicats ABVV, ACV et ACLVB, accompagnés des recteurs et directeurs d’établissements d’enseignement supérieur flamands, ont manifesté mercredi à Bruxelles pour dénoncer le sous-financement de l’enseignement supérieur. Selon la zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles, près de 1.600 personnes sont descendues dans la rue.

L’enseignement supérieur est structurellement sous-financé, ont rapporté les syndicats et représentants des établissements. En 2023, il aurait perdu 350 millions d’euros en raison d’engagements non respectés par le gouvernement flamand. "Nous recevons 7.500 euros par étudiant, mais selon le décret, ce montant devrait être de 9.500 euros", s’est indignée Nancy Libert, représentante syndicale de l’ABVV-ACOD Enseignement. Dans la traditionnelle "Déclaration de septembre", le ministre-président flamand Jan Jambon annonçait allouer 59 millions d’euros supplémentaires pour l’enseignement supérieur, a rappelé Nancy Libert. "Mais lorsqu’on sait que nous faisons face à un déficit de 670 millions d’euros, nous attendons un effort en plus."