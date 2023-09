Les syndicats du personnel de l’aéroport de Charleroi déposent un préavis de grève

Les syndicats du personnel de l’aéroport de Charleroi (BSCA) agissent en front commun : ils viennent de déposer un préavis de grève de 15 jours au sujet de la "prime pouvoir d’achat" de 750 euros qui peut être octroyée aux travailleurs des entreprises ayant réalisé de bonnes performances financières en 2022. La direction veut conditionner l’octroi de la prime en fonction des temps partiels et de l’absentéisme, soit octroyer des primes complètes aux travailleurs les plus présents. Les plus absents, eux, ne toucheraient des primes qu’au prorata de leur présence. Pour Alain Goelens, permanent SETCA, la direction discrimine les travailleurs les plus faibles, ne respecte pas ses engagements et ne laisse pas de place à la négociation.

De son côté, le directeur de l’aéroport de Charleroi, Philippe Verdonck, justifie sa décision par le coût de l’absentéisme qui s’élèverait entre 600.000 et 1 million d’euros pour l’aéroport. Il explique aussi vouloir récompenser les travailleurs présents et ajoute que toutes les sociétés belges qui le peuvent n’octroient pas cette prime ou pas complètement.

Les discussions entre les deux parties reprennent vendredi. En cas d'arrêt de travail, les perturbations pourraient affecter les opérations d'enregistrement des voyageurs et des bagages mais aussi les activités sur la piste telles que le traitement des bagages ou le remplissage des avions en carburant.