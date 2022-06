Les syndicats demandent aux parlementaires de modifier la loi sur la norme salariale

Les trois syndicats ont également insisté sur la nécessité d'effectuer un calcul correct du handicap salarial, soit le désavantage qui toucherait les entreprises belges par rapport aux sociétés des pays voisins en raison de salaires plus élevés chez nous. Pour un calcul efficace, FGTB, CSC et SLFP demandent d'inclure les subsides salariaux et le tax-shift qui a contribué à réduire les charges sur les entreprises. Si on tient compte de ces paramètres, on se rend compte qu'il y a même un "non-handicap" salarial de -3,4%, relèvent les syndicats.

La secrétaire générale du syndicat socialiste, Miranda Ulens, estime pour sa part que la productivité des travailleurs doit être prise en compte dans le débat. Celle-ci augmente d'année en année. "Une heure de travail vaut toujours plus pour les entreprises", explique-t-elle.

Le mécanisme d'indexation automatique des salaires est nécessaire mais clairement pas suffisant, commente Marc Leemans, président de l'ACV/CSC. "Le pouvoir d'achat de nombreuses personnes recule et nous plaidons pour une plus grande marge de manoeuvre dans la négociation des salaires", a-t-il ajouté.

Les libéraux (Open Vld et MR) ont rappelé qu'ils n'étaient pas favorables à une révision de la loi de 1996, contrairement aux socialistes, aux verts et au PTB.