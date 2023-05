Les syndicats de la Croix-Rouge Humanitaire déposent un préavis de grève

Par ailleurs, les travailleurs auraient été invités à signer un avenant à leur contrat pour le changement de lieu de travail au lieu d’une convention collective de travail avant le 31 mai, sinon ceux-ci seront licenciés sans indemnité, avance le communiqué. "La concertation sociale n’est pas respectée. Les travailleurs se sentent dénigrés et se demandent où sont les valeurs prônées par la Croix-Rouge Humanitaire", déplorent les syndicats.

Les travailleurs s’inquiètent par ailleurs de la situation financière de l’ONG et s’interrogent sur l’avenir des centres de secours. En outre, les syndicats dénoncent des retours du terrain évoquant un management oppressant et menaçant envers ses collaborateurs. Les licenciements, départs volontaires et envois d’avertissements augmenteraient, en même temps que le nombre de travailleurs en burn-out.