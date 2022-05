Les syndicats dans la rue pour réclamer une hausse du pouvoir d'achat, des perturbations attendues sur le réseau TEC

Les syndicats mèneront vendredi des actions régionales en préambule de la manifestation nationale en front commun programmée le 20 juin. A Charleroi et Liège notamment, la FGTB et la CSC réclameront une augmentation des salaires, une baisse des prix de l'énergie, un meilleur remboursement des frais de déplacement et une hausse du pouvoir d'achat de manière générale. La CGSLB ne prendra pas part aux actions en Wallonie mais couvrira les militants qui y participeront.

Les représentants des travailleurs se sont déjà mobilisés fin avril pour de meilleurs salaires et pour rappeler leur opposition à la loi de 1996 sur la formation des salaires, accusée de "verrouiller" le pouvoir d'achat dans un contexte d'inflation galopante et de prix de l'énergie exorbitants. Une manifestation nationale en front commun a déjà été annoncée pour le lundi 20 juin.

Aller travailler nous coûte trop cher

Ce vendredi, la CSC et la FGTB mèneront de nouvelles actions régionales pour soutenir une hausse du pouvoir d'achat. Les syndicats dénoncent le refus de la fédération patronale FEB d'améliorer le remboursement des frais de déplacement "alors que la moitié des entreprises cotées en bourse ont augmenté leurs dividendes" l'année dernière. Ils demandent des remboursements qui tiennent réellement compte de l'augmentation des prix du carburant, pas un "forfait symbolique". "Aller travailler nous coûte trop cher", résument-ils.

Les syndicats considèrent insuffisante l'enveloppe prévue par le gouvernement pour soulager le budget "carburant" de ceux qui doivent utiliser leur voiture pour se rendre au travail.

La FGTB et la CSC mèneront notamment une action coup de poing devant l'entreprise Total Energies installée à Marchienne-au-Pont (Charleroi), considérée par les syndicats comme symbole "de lobbying, de répartition inégale du gâteau entre actionnaires et travailleurs et de hausse des prix de l'énergie".