Les symptômes tabous de la grossesse

On connaît la liste classique des symptômes désagréables de la grossesse comme les nausées, les remontées acides, les vergetures, etc. Mais existe-t-il vraiment une autre liste plus taboue ? Éléments d'information avec le Dr Renkin, gynécologue-obstétricienne et consultante externe aux Cliniques universitaires Saint-Luc, dans l'émission "La Grande Forme".

Il existe une liste de symptômes classiques au niveau de la grossesse qu'on connaît tous ; nausées, vergetures, douleurs abdominales, etc. On le sait ; la grossesse est un gros chamboulement hormonal et il y a pas mal de variations hormonales qui influencent spécifiquement chaque système de notre corps.

Au-delà des symptômes connus et communs, il existe beaucoup d'autres symptômes désagréables - moins connus et parfois un peu honteux ou en tout cas pas très glamours - comme nous l'explique le Dr Renkin, gynécologue-obstétricienne.

Sphère psychologique et neurologique

Changement d'humeur

Labilité, surtout durant le premier et le troisième trimestre qui sont les moments les plus sensibles ; on peut passer d'une tristesse extrême à l'euphorie. Il faut également être attentif à la dépression prénatale, on parle souvent de post-partum mais rarement de dépression pendant la grossesse or elle est bel et bien réelle.

Modification de la libido

Elle est diminuée ou exacerbée, et ça peut varier durant la grossesse ; on peut passer de l'un à l'autre.

Fourmillements

Syndrome des jambes sans repos ; on n'arrive plus à rester en place, surtout la nuit, ce serait lié à un déséquilibre hormonal. On peut également ressentir des fourmillements dans les doigts, c'est dû au fait qu'il y a une accumulation de liquides dans les tissus qui cause de l'enflure et réduit l'espace dans le tunnel carpien.