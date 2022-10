Les Symphonies inachevées de Franz Schubert

Dans les dernières semaines de sa vie, Schubert a laissé derrière lui des bribes de symphonies n°10, juste sur deux portées musicales de cinq lignes… Mais rien de la main de Schubert qui ressemble à une partition d’orchestre et aussi et surtout, on retrouve dans ce manuscrit, des vides.

En 1989, le compositeur italien Luciano Berio compose Rendering, un "rendu" de cette symphonie n°10 de Schubert composé sur base de ces fameuses esquisses. Berio est un compositeur d’avant-garde, expérimental, sans tabou… Et pour son Rendering, l’objectif n’est pas du tout d’achever la symphonie de Schubert "à la manière de Schubert". Ce qu’il propose, c’est une œuvre hybride. Là où Schubert a laissé la base de sa manière, Berio l’orchestre dans le style schubertien. Et puis, il y a ces zones vides dans le manuscrit. Là, on bascule dans une couleur musicale complexe et trouble. Elle est marquée à tous les coups par l’apparition du célesta, ce clavier à clochettes qui participe à l’ambiance rêveuse de ces sections.