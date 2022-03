Les Surréalistes, vedettes des enchères parisiennes

Francis Picabia sera en vedette avec deux toiles, "Pavonia", 1929, (estimation 6-8 millions d'euros) et "Nu de dos", 1940-42 (3-4 millions).

"Pavonia" devrait "battre le record de l’artiste (8,8 millions de dollars, environ huit millions d’euros)" selon Sotheby’s.

Parmi les autres œuvres phares, il y a aussi un René Magritte, "Palais de la Courtisane", 1929, (estimation : 2-3 millions d'euros), et un Marcel Duchamp, "L.H.O.O.Q" (estimation : 300.000-400.000 euros), "une des images les plus emblématiques de l’art dada et surréaliste", selon Sotheby’s.

"Le Surréalisme a 100 ans et n’a jamais paru aussi jeune. Magritte est aujourd’hui aussi recherché que Warhol et la demande du marché pour Picabia égale celle de Jeff Koons", expose dans un communiqué Thomas Bompard, directeur de cette vente.

Cet intérêt s’est illustré avec la vente mercredi à Londres de "L’Empire des lumières" de René Magritte, pour 59,4 millions de livres, record d’enchères pour une œuvre de l’artiste belge.