Les surprofits des entreprises de l’énergie posent question

Les entreprises du secteur énergétique enregistrent de substantiels surprofits.

TotalEnergies, avec un résultat net de 5,7 milliards de dollars engrangés au deuxième trimestre, a ainsi doublé ses bénéfices. Shell fait mieux avec un bénéfice quintuplé par rapport à la même période en 2021 : 18 milliards de dollars ! Encore mieux : le groupe italien ENI a vu son bénéfice multiplié par… 15 !

Plus près de chez nous, Engie a plus que doublé son bénéfice net qui atteint 5 milliards d’euros au premier semestre 2022, contre 2,3 milliards un an plus tôt.

Le calcul du prix

Bien entendu, la guerre en Ukraine, les restrictions russes, juste au moment où la demande augmentait fortement suite à la reprise économique post-Covid ont fait grimper les prix.

Mais, le prix du kWh d’électricité est notamment calculé sur le coût de l’électron le plus cher à produire pour assurer l’approvisionnement. Ainsi actuellement, l’explosion des prix du gaz qui alimente les centrales électriques pousse les prix de l’électricité vers le haut, y compris l’électricité fournie par les centrales nucléaires alors que le coût de fabrication y est resté pratiquement inchangé.

Taxer, ou pas ?

L’Italie a déjà décidé dès mars dernier d’une taxe de 10% sur les profits supplémentaires engrangés. L’OCDE elle-même a recommandé aux différents gouvernements d’envisager sérieusement cette taxation complémentaire pour amortir l’impact de la hausse des prix sur les consommateurs.

Chez nous, en février dernier, avant même l’invasion de l’Ukraine, la CREG, le régulateur des marchés de l’électricité et du gaz estimait qu’une contribution supplémentaire exceptionnelle de certaines centrales nucléaires pourrait être décidée par le gouvernement. La Banque Nationale y est également favorable.

La ministre fédérale de l’énergie, Tinne Van der Straeten a déposé au gouvernement un projet : une surtaxe de 25% sur les bénéfices excédentaires des entreprises du secteur de l’énergie réalisés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2022.

Cette taxe de 25% sera prélevée si l’augmentation trimestrielle de la marge brute est supérieure à 10%, par rapport à l’année précédente. En outre, un seuil de 100. 000 euros sera aussi appliqué.

La question divise la majorité fédérale. Les libéraux rappellent l’engagement de ne pas lever de nouvelles taxes. Irréalisable, a déjà fait savoir le ministre des Finances, Vincent Van Peteghem (CD&V).

Le sujet animera certainement la rentrée politique.