Les surprises de Martinez, le problème De Bruyne, les Diables sifflés : 6 enseignements après Belgique-Maroc

A la 60e minute de jeu, Roberto Martinez remplace Eden Hazard par Dries Mertens et Amadou Onana par Youri Tielemans. Il s’expliquera en conférence de presse : pour protéger le capitaine d’une blessure et pour éviter au médian de récolter un deuxième carton jaune. Les deux éléments ne déméritaient pourtant pas. La montée ensuite de Charles De Ketelaere, dans un creux depuis plusieurs semaines, et Leandro Trossard, qui brille avec son club un cran plus haut, n’ont pas non plus apporté l’effet escompté. Romelu Lukaku est lui monté à dix minutes du terme seulement. A-t-il touché un ballon dangereux ? Les joueurs entrés ont-ils apporté une plus-value ? Ne pouvait-on pas faire entrer Loïs Openda, qui a confirmé de belles dispositions contre l’Egypte et le Canada, alors que Michy Batshuayi n'était pas totalement dans son assiette ? La vitesse d'Openda n’aurait-elle pas été plus indiquée que celle de Dries Mertens ? Les changements apportés par le sélectionneur laissent à beaucoup d’observateurs un vrai goût de trop peu.