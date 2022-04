Les supporters du RWDM, aux portes de la D1, y croient : "On sera plus de 1000 dans le stade de Seraing"

Le soleil, généreux sur la terrasse du "Bon Coin", le stamcafé du club de supporters "Osseghem Side" permet d’atténuer, en ce dimanche, la défaite de la veille. Lors du barrage aller face à Seraing, samedi, le RWDM a perdu 0-1, sur sa pelouse du Machtens. Déception ? Oui disent les supporters. "Mais on y croit encore", enchaînent-ils immédiatement.

Henri Van Eesbeek, président de la fédération des supporters du RWDM, analyse avec ses amis l’échec de samedi soir. "Il faut peut-être prendre une leçon de ce qui n’a pas été samedi", développe-t-il. "Etre plus agressif sur le ballon et peut-être mettre quelqu’un pour appuyer Igor de Camargo qui était un peu seul là devant et qui a quand même son âge. Il a fait son match, il n’était pas mauvais. Mais on voit quand même que Seraing a l’expérience de la D1. Ils jouent plus vite."

Ce sera une saison réussie, même sans D1

Le match retour, à Seraing, le 30 avril, "c’est tout ou rien", ajoute Henri, supporter depuis son plus jeune âge. "On doit jouer à Seraing pour gagner."

La D1, les supporters la touchent du bout des doigts. "Le RWDM est un club qui a eu beaucoup de difficultés, avec des faillites. On renaît. Et quand on voit qu’on touche la D1 au bout de quelques années, on n’y croyait pas au début. On a la chance de pouvoir monter, il faut jouer pour. La saison reste malgré tout réussie, même sans montée. Quand on voit notre situation en début de saison, avec même cette crainte de descente, et bien en terminant aujourd’hui deuxième de la D2 et en jouant les barrages, c’est quand même une saison réussie. Je suis fier d’être supporter du RWDM."

Il reste encore un match pour être encore plus fier des rouges et noirs. A Seraing, les Molenbeekois seront en nombre. "On sera environ 1000 personnes là-bas. On sera plus nombreux à Seraing que les supporters serrésiens ne l’étaient dans notre stade. Il paraît qu’ils n’étaient que 170, nous on était 6000. En allant chez eux à plus de 1000, je crois qu’on sera encore plus nombreux qu’eux, dans leurs propres installations."