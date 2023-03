Les supporters des Diables Rouges optimistes pour le match en Suède : "Si on n’y croyait pas, on serait resté à la maison"

Et Bernard d'ajouter : "Je suis moins optimiste, mais peut-être un peu plus clairvoyant je dirais. Si on n’y croyait pas, on serait resté à la maison. On sera content avec un partage, mais une petite victoire serait vraiment bien." "Je suis très content de la présence de nombreux jeunes joueurs. Je suis très confiant, on va gagner ce soir. Mon pronostic : 0-2, avec des buts pour De Bruyne et Loïs Openda", pense lui Benjamin.

Les fans belges seront une des attractions de la soirée, avec un tifo étonnant. "On a lancé une nouvelle action pour cette campagne de qualification. On aura un tifo géant, sur lequel on voulait récolter le plus de noms possibles. On est arrivé à 23.000 et tous les noms figurent sur le tifo. Il fait 200 mètres carrés et sera étendu dans le stade ce soir. Un huissier de justice est venu constater les choses dans la semaine à Tubize. On va avoir le record du monde du tifo avec le nombre de signatures le plus élevé. C’est énorme car l’objectif était de 10.000 signatures", nous narre Théophile, un des co-responsables de 1895.