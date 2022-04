Les supporters de Philippe Gilbert sur le grand braquet

Les supporters de Philippe Gilbert n'ont pas ménagé leurs efforts. Hier, ils ont tracé, à la peinture, 151 "PHIL" le long de la Redoute, la célèbre côte aqualienne de la Course Liège-Bastogne-Liège. Le club de supporters a mis en place trois jours de festivités, à partir de ce vendredi et jusqu'à la fin de la course, pour saluer dignement leur champion. Un champion qui devrait rejoindre ses fans dimanche soir, à l'issue de l'épreuve.